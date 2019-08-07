РИАМО – 7 авг. Дольщикам корпуса №13 ЖК «Новокосино-2» выдадут ключи от квартир до конца текущего года, сообщил глава городского округа Станислав Каторов в среду на встрече с будущими жильцами и новым инвестором проекта.

«Есть все основания для уверенности, что в соответствии с указанием губернатора Московской области Андрея Воробьева до конца ноября – начала декабря мы выдадим ключи от квартир дольщикам. С правительством Московской области полностью проработан механизм по достройке жилого комплекса», – отметил Каторов.

Он добавил, что на текущий момент корпус №13 закончен на 80%, проложены все коммуникации, здание подключено к системе водо- и электроснабжения, строители приступили к отделочным работам.

Строящийся рядом корпус №16 готов на 30%. Его будет достраивать федеральная структура «Дом РФ». Сроки сдачи пока не оглашаются.

По данным Реутовского информагентства, жилой дом в составе ЖК «Новокосино» строится с 2013 года. С 2015 года дольщики ждут свои квартиры. Прежний застройщик «Экспертстрой» был признан недобросовестным.