РИАМО - 7 авг. На территории России выявлен оборот фальсифицированного сливочного масла с этикеткой ООО «ПродТорг», употребление данной продукции может привести к отравлению, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий управлением Роспотребнадзора по Тверской области было установлено, что ООО «ПродТорг» по адресу: город Тверь, улица Георгия Димитрова, офис 2 свою деятельность не осуществляет», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что продукция данного производителя не соответствует обязательным требованиям. Речь идет о сладко-сливочном несоленом масле «Традиционное» высшего сорта с массовой долей жира 82,5% и сладко-сливочном несоленом масле «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%.

«Данная продукция производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление», - предупредили в Роспотребнадзоре.