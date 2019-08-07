РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. Рейсовый автобус №406 въехал в иномарку и сильно помял ее, инцидент произошел в среду напротив остановки «Улица 43-й Армии» в подмосковном Подольске, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Когда я проезжал по улице 43-й Армии, то видел, как водитель рейсового автобуса №406 (Подольск, площадь Юбилейная – Москва, метро «Южная») въехал в иномарку красного цвета Volkswagen Bora и сильно помял ей багажник. Она стояла напротив остановки «Улица 43-й Армии», там обычно часто оставляют машины. Владельца рядом не было », – сказал свидетель.

По его словам, в рейсовом автобусе практически не было пассажиров. Водитель включил аварийные сигналы и пошел смотреть, что случилось с иномаркой.