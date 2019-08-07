РИАМО - 7 авг. Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) смогли сохранить ногу четырехлетней девочки, на которую упала строительная плита, операцию провели малоинвазивным методом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В течение 2,5 часов врачи восстанавливали голень маленькой пациентке через небольшие проколы. Операция прошла успешно», - сказал врач-травматолог второго травматолого-ортопедического отделения МОДКТОБ Виталий Куваев.

Операцию проводили хирурги второго травматолого-ортопедического отделения МОДКТОБ. Они прибегли к сложному малоинвазивному методу, чтобы минимизировать последствия вмешательства и сделать его максимально эффективным. В итоге, металлоостеосинтез раздробленных отломков и позволил спасти конечность.

В настоящий момент девочка остается в отделении Подмосковной детской больницы на восстановлении. Предполагается, что весь курс реабилитации продлится три месяца.