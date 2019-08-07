РИАМО - 7 авг. Региональное информационной агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих читателей в соцсетях две пары билетов на концерт «Моне и Ренуар. Романтика Шопена» от фонда «Бельканто».

Полотна гениальных мастеров импрессионизма Моне и Ренуара оживут под сводами Кафедрального собора Петра и Павла в Москве. Концерт состоится 15 августа в 20:30.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо подписаться на новости группы «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте» и сделать репост конкурсного сообщения. Победителей редакция выберет случайным образом 13 августа.

Важно, чтобы ваш профиль должен быть открытым, так мы сможем увидеть репост. РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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