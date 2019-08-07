РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 авг. Председателям многоквартирных домов и неравнодушным жителям в подмосковном Красногорске рассказали о нововведениях в сфере ЖКХ, действующих с текущего года, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Обучающий семинар «Все о ЖКХ. Версия 2.0» в администрации Красногорска провела руководитель отделения горокруга Химки ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Зульфия Атаханова. В нем приняли участие председатели советов МКД, представители управляющих организаций.

«Данный курс в 2018 году прослушали около 30 тысяч человек. В 2019 году по просьбе председателей МКД и активных жителей, которых интересует сфера ЖКХ, мы продлили прочтение этого семинара. В связи с появлением новой системы сбора и утилизации мусора, появлением новых граф в платежке, изменением порядка начисления платы за отопление разработана новая версия курса», – сказала Атаханова.

По ее словам, занятия проводят в различных муниципалитетах Подмосковья в ежедневном режиме. Чаще всего у участников подобных мероприятий возникают вопросы, связанные с раздельным сбором мусора и связанными с ним тарифами начислениями.

«Людям нужно четкое понимание, сколько денег на какую услугу уходит, что должен выполнять региональный оператор, в какие сроки, кто отвечает за контейнерную площадку, как подавать заявление на перерасчет, если это возможно», – добавила Атаханова.