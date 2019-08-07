РИАМО - 7 авг. В Подмосковье с января по август текущего года в свободное от учебы время трудоустроили более 13,5 тысяч подростков, виды и время работ для которых четко определены в занятости населения, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

На время трудоустройства несовершеннолетнего работодатель заключает договор с центром занятости и непосредственно с самим подростком. В нем прописаны все виды работ и продолжительность рабочего дня. Помимо зарплаты юные сотрудники получают дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения в размере до 2,25 тысяч рублей.

«Временное трудоустройство подростков является эффективной профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, позволяет молодежи приобрести важный опыт первой профессиональной деятельности и способствует борьбе с бедностью в регионе. Часто за лето подросток может накопить определенную сумму средств для осуществления давно желанной мечты или приобрести желаемую вещь», – прокомментировала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Самыми популярными среди подростков видами деятельности оказались: сельскохозяйственные работы, работа курьером, работа в медицинских и социальных учреждениях.

Министр отметила, что в течение последних пяти лет количество подростков, трудоустроенных в свободное от получения образования время, постоянно увеличивается, на данный сегодняшний день оно выросло на 18%.

«Всего трудоустроено подростков по годам: 2014 - 19,966 тысячи человек, 2015 – 21,079 тысячи человек (на 1,1 тысячи больше, чем в предыдущем году), 2016 – 21,315 тысячи человек (на 236), 2017 – 22,663 тысячи человек (на 1348), 2018 – 23,368 тысячи человек (на 207)», — добавляется в материале.

Если подросток желает трудоустроиться, ему необходимо обратиться в ближайший к месту жительства центр занятости населения Московской области, и попросить подобрать для него подходящие варианты работы в свободное от учебы время. Если в банке вакансии есть подходящие варианты, представители центра дадут ему направление к работодателю для дальнейшего трудоустройства.

Продолжительность рабочего времени для подростка в соответствии с Трудовым кодексом РФ составляет 4 часа – для школьника в возрасте от 14 до 15 лет, 5 часов – от 15 до 16 и 7 – от 16 до 18.