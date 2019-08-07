РИАМО – 7 авг. Популярный режиссер Квентин Тарантино приехал в Москву, чтобы представить свою новую картину «Однажды в … Голливуде», которую российский зритель сможет увидеть уже 8 августа, кинематографист признался, что советская лента «Человек-амфибия» в свое время произвела на него неизгладимое впечатление, сообщает kp.ru.

Восьмого августа в России состоится премьера нашумевшей картины «Однажды в... Голливуде». В девятом по счету фильме Тарантино сюжет будет развиваться вокруг истории экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, развернувшуюся на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона. Квентин Тарантино накануне лично прибыл в Москву на презентацию фильма. Кинодеятель заявил, что эта картина «должна замкнуть всю историю, стать заключительным локомотивом» его творческого взгляда на жизнь.

«Я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма», – отметил Тарантино.

Он добавил, что пока сам не знает, о чем будет это кино.

Тарантино также признался, что его любимым российским фильмом является лента Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». В 70-е годы американское телевидение нередко транслировало эту советскую мелодраму. Молодой Тарантино смотрел фильм каждый раз, когда его показывали по телевизору.