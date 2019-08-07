РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. В ходе проверки выполненного капитального ремонта кровли дома на улице Парковая в подмосковном Подольске обнаружили недостатки, подрядчик пообещал устранить все замечания, не выходя из сметы и графика работ, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» по контролю проекта «Городская среда» депутат проинспектировал капитальный ремонт в многоквартирном доме на улице Парковая, дом №49. Он провел проверку совместно с депутатом совета депутатов Подольска Владимиром Нелюбиным, руководителем местного отделения МГЕР Ольгой Сухаревой, представителями МКУ «Окружное хозяйство», управляющей компании МУП «ЖПЭТ №2», подрядной организации, жителями.

«В рамках комплексного ремонта кровли на доме №49 на улице Парковая демонтировали старое покрытие, вместо которого уложили слой мягкой кровли и новый защитный слой на 30% площади. Работы выполняет субподрядная организация ООО «Комплекс Строй». Срок сдачи объекта запланирован на середину сентября, если позволят погодные условия, серьезно осложнившие исполнение программы в целом по округу. Подрядчик пообещал устранить все замечания и продолжить работы, не выходя из сметы и установленного графика работ», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На сегодняшний день капитальный ремонт выполнен на 15 % объектов. По внутридомовым инженерным сетям сданы три объекта, в работе находится 30, из них семь примут специализированной комиссией в ближайшее время.