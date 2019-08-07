РИАМО - 7 авг. Один человек пострадал в результате драки около Москворецкого рынка на юге Москвы, мужчину госпитализировали, сообщил в среду РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столицы.

Свидетели потасовки, происходящей возле дома №12 по улице Болотниковская, позвонили в полицию 6 августа в 8 часов вечера. По прибытии на место сотрудники правопорядка установили, что в этот день между неизвестными гражданами произошел конфликт, в ходе которого пострадал один человек.

«Пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медицинское учреждение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб теменной области», — сообщил собеседник агентства.

С места происшествия для дальнейшего разбирательства в ОМВД доставили возможных участников конфликта. Возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия.