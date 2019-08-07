РИАМО – 7 авг. В Москве по информации из СМИ о получении ребенком химических ожогов ротоглотки проводится доследственная проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
Ранее в ряде СМИ рассказали о том, что девочку с серьезными химическими ожогами ротоглотки доставили в детскую городскую клиническую больницу.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, резюмируется на сайте.
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