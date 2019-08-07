РИАМО – 7 авг. В Москве по информации из СМИ о получении ребенком химических ожогов ротоглотки проводится доследственная проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Ранее в ряде СМИ рассказали о том, что девочку с серьезными химическими ожогами ротоглотки доставили в детскую городскую клиническую больницу.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, резюмируется на сайте.