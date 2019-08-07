РИАМО - 7 авг. В парке имени Л.Н. Толстого в Химках 17 августа пройдет выставка животных из приютов «Пушистые лапки ищут дом», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На выставке вас будут ждать более 70 кошек и собак из приютов Москвы и области. Все животные здоровы, привиты, социализированы», — говорится в сообщении.

На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корм, лекарства, игрушки и другие гостинцы. У каждого посетителя будет возможность поиграть, сфотографироваться и пообщаться с подопечными приютов.

На выставке пройдет беспроигрышная лотерея, там также можно будет проконсультироваться со специалистом по поводу ухода за питомцами.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00.