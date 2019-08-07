РИАМО - 7 авг. В деревне Рождествено Наро-Фоминского городского округа Московской области в рамках программы «Строительство объектов социальной культуры» открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
«Новый ФАП укомплектован всем необходимым оборудованием. Он будет обслуживать прикрепленное население (порядка 140 человек), а также тех, кто приехал в деревню на отдых», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.
Так, к новому фельдшерско-акушерскому пункту прикреплены деревни Рождествено, Митяево, Семенково, Золотьково, Годуново и Пушкарка.
В ФАПе полностью обустроили смотровой кабинет акушера-гинеколога, в котором можно проводить диагностический осмотр, и кабинет фельдшера с рабочим местом для врача. Кроме того, были организованы процедурная и стерилизационная, а также комната для временного пребывания пациентов и специальное помещение для хранения медикаментов.
ФАП в деревне Рождествено — это пятый с 2015 года фельдшерско-акушерский пункт, который возводится в Наро-Фоминском городском округе в рамках реализации программы «Строительство объектов социальной культуры».
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