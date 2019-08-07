РИАМО - 7 авг. Жителям столицы рассказали, как не дать себя обмануть, когда предлагают заменить счетчики воды, в частности нужно точно знать срок поверки приборов учета, а в случае, если он еще не подошел, отказываться от услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сами москвичи часто жалуются на то, что к ним приходят мошенники и предлагают поменять счетчики воды за отдельную плату. Злоумышленники часто прикрываются аббревиатурой «МФЦ» и представляются сотрудниками центров госуслуг. На их рекламных листовках красуются логотипы, сильно похожие на фирменную символику официальных организаций, в частности «Мои документы».

«Важно знать, что центры госуслуг не занимаются заменой индивидуальных приборов учета воды. Необходимо проявлять бдительность и не соглашаться на сомнительные предложения», - говорится в сообщении.

Узнать реальные сроки проверки и замены счетчиков можно при подаче показаний на mos.ru, а также при личном посещении центра госуслуг «Мои документы». Кроме того, эти данные можно найти в технической документации прибора учета или в едином платежном документе. Кроме того, всегда можно позвонить на горячую линию поверки счетчиков воды: +7 (495) 539-59-00.

«Если срок еще не подошел, то поверять и менять счетчик нет необходимости», - уточняется в материале.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по ЖКХ, то их также можно задать в круглосуточной городской справочной службе: +7 (495) 777-77-77.