РИАМО - 7 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин после встречи с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики поручил создать в столице единый центр экспертной оценки для онкологических исследований, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Единый центр экспертной оценки (референс-центр) – это головная организация, обеспечивающая единые стандарты лучевой диагностики в городских больницах и поликлиниках. Их создают в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Создание центра позволит обеспечить единые стандарты качества диагностики и уменьшить количество врачебных ошибок», — отмечается в сообщении.

Первый опыт организации локального референс-центра уже успешно реализован на базе городской поликлиники №191. В референс-центре (отдельном кабинете) работают семь врачей, которые проводят описания снимков, поступающих из филиалов поли­клиники по электронным каналам. В результате создания референс-центра улучшилось качество диагностики, срок ожидания исследований сократился до одного дня.

В Москве также планируют использовать искусственный интеллект для диагностики онкологии. Медтехнику подключат к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), в «облаке» которого будут храниться все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках. ЕРИС станет платформой для создания электронных систем анализа медицин­ских изображений.