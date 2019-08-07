РИАМО - 7 авг. Подмосковные спортсменки завоевали четыре медали в международных соревнованиях по боксу, которые прошли с 1 по 6 августа в болгарском Ботевграде, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золото завоевала Анастасия Белякова в весовой категории до 60 килограммов. Елена Савельева и Дарима Сандакова поднялись на вторые строчки пьедестала в категориях до 51 и до 69 килограммов соответственно. Бронза покорилась Юлии Чумгалаковой в весовой категории до 48 килограммов.

«Подмосковные девушки продемонстрировали достойный уровень выступления на международном боксерском турнире в Болгарии. С одной стороны, такой результат является закономерным – у всех из них есть опыт выступления и завоевания наград на международных площадках. В активе Елены Савельевой и Анастасии Беляковой значатся даже победы на чемпионатах мира и Европы», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что показывать постоянно высокий результат и быть лучшими в мире в течение нескольких лет требует серьезных трудов, однако у девушек-боксеров из Московской области это получается. Министр пожелал победительницам не сбавлять темп и не терять стабильности.