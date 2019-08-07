РИАМО - 7 авг. В Орехово-Зуевском городском округе проводят работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, в том числе устанавливают детские площадки по программе губернатора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На данный момент активно ведется благоустройство двора на улице Ильина рядом с домами №1, 3, 5 и улицы Красноармейской у домов №14, 16, 18», - говорится в сообщении.

На этих дворовых территориях в Орехово-Зуеве планируется провести целый комплекс работ по благоустройству. В частности, будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов, а также обустроены гостевые парковочные карманы. Запланировано и комплексное озеленение. Кроме того, здесь установят малые архитектурные формы, обновят освещение и обустроят закрытые площадки под контейнеры для бытового мусора.

Также в Орехово-Зуеве в рамках реализации программы губернатора Московской области «Наше Подмосковье» установят детскую игровую площадки общей площадью 450 квадратных метров — это стандарт для площадок устанавливаемых по губернаторской программе. На ней также обустроят видеонаблюдение.

Все игровые зоны, которые обустраивают по программе «Наше Подмосковье» имеют площадь 450 квадратных метров. На них устанавливают спортивные элементы и отдельно организуют детский городок и небольшую песочницу. На площадках предусмотрены несколько качелей, горка с переходами, карусель и другие элементы. По периметру размещаются скамейки, а также урны и ограждение.