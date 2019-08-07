РИАМО - 7 авг. Представители Коммунистической партии РФ представили председателю Центризбиркома России Элле Памфиловой жалобу с требование отправить в отставку руководителя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Мы сейчас по Москве все жалобы, которые нам приходили, все встречи, которые идут, все это мы анализируем. До выборов никто на это не пойдет. Я не могу прямым указанием его снять. Мы можем выразить недоверие. <…> Выразить недоверие можно и нужно будет, но к этому надо серьезно подготовиться, собрать все факты, разобраться с работой каждой окружной комиссией, уж коли вы за него взялись, и сделать очень серьезные выводы. Это назрело», – заявила Памфилова в ходе встречи с представителями КПРФ.

Она добавила, что по своему желанию полтора года назад она обращалась к мэру Москвы Сергею Собянину о том, что председателя Мосгоризбиркома пора менять.

«Всему приходит конец, 26 лет – более чем достаточно. Валентин Павлович, с одной стороны, очень опытный человек. С другой стороны – то, что сейчас произошло, то, что мы сейчас расхлебываем. Почему? Потому что на пустом месте буквально создать такую проблему, которая сейчас бьет по стране. Москва становится лучшим туристическим городом, а сейчас показывают только каски», – добавила Памфилова.

По ее словам, даже если ЦИК сейчас объявит недоверие к Горбунову, то никто перед выборами избирательную комиссию дезорганизовывать не будет.

«Проблема возникла, факты мы с вас собираем. Я полагаю, что вопрос о том, что вообще случилось в Москве и о работе городской избирательной системы в сентябре обязательно поставим», – заключила Памфилова.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее сообщил, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.