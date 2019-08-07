РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 авг. Житель микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи пожаловался на некачественный ремонт асфальтового покрытия на перекрестке улиц Юбилейная и Калинина, нарушения устранили, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Железнодорожный написал на портал жалобу на некачественно выполненный ремонт дороги на перекрестке улиц Юбилейная и Калинина. Он отметил, что на перекрестке вновь появились глубокие ямы, в том числе и на пешеходной линии. Работы здесь проводились неоднократно, но до конца их так выполнить и не удалось.

«Раменское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автомобильной дороги Железнодорожный - Новый Милет - Торбеево (0 км – 3,2 километра) и сообщает, что указанная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия дороги выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказала замначальника РУАД №7 «Раменское» Галина Жданова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.