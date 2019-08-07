РИАМО - 7 авг. На востоке Москвы разбойники похитили у мужчины портмоне, избив его до сотрясения мозга, сообщил в среду РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Пострадавший обратился в полицию 5 августа около 9 часов вечера и рассказал, что на него напали возле дома №5/7 по улице Преображенская. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что ограбление произошло 3 августа с 5 до 6 часов вечера.

«Двое неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на нож, нанесли ему побои, после чего открыто похитили портмоне с денежными средствами в размере 20 тысяч рублей, скрылись», — сообщил собеседник агентства.

Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ – «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».