РИАМО - 7 авг. В Пушкинском городском округе по губернаторской программе «Чистая вода» модернизировали и ввели в эксплуатацию водонаборный узел производительностью свыше 22 тысячи кубических метров в сутки, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Объект располагается на территории микрорайона «Новая деревня». В процессе обновления узла все оборудование в нем заменили на современное, а также установили станцию обезжелезивания воды.

«Всего в 2019 году благодаря реализации губернаторской программы «Чистая вода» планируется повысить до нормативного уровня качество водоснабжения в общей сложности 70 тысяч жителей региона», — отметил Пестов.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года. За пять лет в регионе построили и модернизировали порядка 300 водозаборных узлов, что позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 миллионов жителей – как за счет строительства и модернизации водозаборных узлов, так и благодаря расширению Восточной системы водоснабжения.

Благодаря реализации данной программы уровень обеспеченности жителей Московской области питьевой водой нормативного качества уже доведен до 94%, - при том, что еще в начале 2014 года он составлял лишь 83%.