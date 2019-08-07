РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. Новые тротуары обустроят на улицах Школьная, Красная и Суворова в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, также в микрорайоне появятся новые пешеходные переходы, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Проблему обустройства трех значимых тротуаров для жителей юго-западной части микрорайона Климовск (Гривно) решат летом 2019 года. В том числе на улицах Школьная, Красная и Суворова, где появится также два пешеходных перехода на пересечении с улицами Зеленая и Чехова. Все объекты находятся на балансе ГБУ МО «Мосавтодор», – говорится в сообщении.

Тротуар на улице Школьная вдоль бывшего ПТУ-24, которое стало колледжем имени Никулина, уже обустроен вместе со ступенями подхода к автобусной остановке. Заявку на проведение здесь работ по уличному освещению подали в программу «Светлый город».

Сейчас ведутся работы по обустройству тротуара на улице Красная, его протяженность составляет 641 метр, а площадь – 556 квадратных метров. При благоприятных погодных условиях работы на этом объекте планируется завершить до конца следующей недели. Тротуар на улице Красная делается со стороны существующей автобусной остановки у пересечения автодороги с улицей Победы.

Планируется также обустроить пешеходный переход от остановки к улице Суворова. До этого получалось, что автобусная остановка есть, а перейти от нее безопасно дорогу невозможно. При этом движение интенсивное, а в будущем рядом планируется построить новую школу.

Тротуар на улице Суворова ждали жители Гривно десятки лет. О его обустройстве просили на недавних встречах с главой Подольска Николаем Пестовым. Этим летом тротуар проложат по левой стороне автодороги, если ехать в село Сертякино. Работы начнутся уже на текущей неделе. Протяженность тротуара составит 782 метра, площадь – 1173 квадратных метра.

Также на улице Суворова планируется обустроить несколько пешеходных переходов с подходами к ним по просьбам жителей. Переходы появятся на пересечении улиц Зеленая и Суворова, а также Чехова и Суворова. Сейчас с «Мособлэнерго» проводится совместная работа по переносу двух опор, попадающих в зону тротуара.

На улицах Красная и Суворова ширина тротуаров составит 1,5 метра. Уличное освещение на тротуарах уже установлено.