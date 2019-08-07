РИАМО - 7 авг. Мусульмане, проживающие в Москве, смогут отметить Курбан-байрам во всех городских мечетях, а также на двух временных площадках, сообщается на сайте столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

«В день наступления Курбан-байрама с раннего утра праздничные молитвы начнутся во всех мечетях города Москвы. Однако московские мечети не могут вместить всех желающих прийти на праздник. В последние годы, по предложениям мусульманских религиозных организаций, праздничные молитвы проводятся также вне московских мечетей, на специально выделяемых временных альтернативных местах», – говорится в сообщении.

В этом году праздничные богослужения пройдут на следующих временных площадках: в павильоне №2 парка культуры и отдыха «Сокольники» по адресу: 5-й Лучевой просек, дом 5А, строение 4; на футбольном поле в Братеевском каскадном парке по адресу: улица Борисовские Пруды, дом 31.

При содействии правительства Московской области активно развивается практика проведения мусульманских праздников в местах проживания мусульман в Подмосковье. Это позволяет избавить верующих от необходимости ехать на праздник Курбан-байрам в Москву.

По договоренности властей столицы и мусульманской общины жертвоприношения в городской черте Москвы полностью исключены. Для заказа забоя животных созданы достаточные альтернативные возможности в Московской области, добавляется на сайте.

В 2019 году праздник Курбан-байрам начнется 11 августа и будет отмечаться три дня.

Курбан-байрам – исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж – пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.

Этот день у верующих начинается с намаза. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей, родственников. Так как не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, то приносить жертву принято там, где находишься. После молитвы начинается обряд закалывания жертвенных животных.