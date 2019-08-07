РИАМО - 7 авг. Ранее судимый местный житель похитил велосипед стоимостью 60 тысяч рублей от дома на улице Парковая в подмосковном Ступине, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«По подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 33-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Мужчину поместили под подписку о невыезде.