РИАМО - 7 авг. В преддверии нового учебного года в Московской области специалисты МЧС проверяют учебные заведения на соблюдение норм пожарной безопасности, на данный момент проверки прошли уже в 60% учреждений, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

Всего 1 сентября 2019 года начнут работу порядка 3,8 тысячи учебных заведений, в том числе детских садов, школ, вузов, колледжей и спецзаведений. Все они должны быть проверены на пожарную безопасность уже к середине августа.

«В настоящее время специалисты пожарного надзора ГУ МЧС России по Московской области проверяют в учебных учреждениях первичных средств пожаротушения и планов эвакуации в случае пожара, состояние эвакуационных и аварийных выходов, исправность систем противопожарной защиты и многое другое», – говорится в сообщении.

На данный момент специалисты выявили уже около 1,5 тысяч нарушений. Их должны устранить до начала учебного года, после чего спасателями будут проведены дополнительные проверки.

«В начале учебного года во всех образовательных учреждениях Московской области традиционно пройдет месячник безопасности. Будут проведены практические тренировки по эвакуации и теоретические занятия. Главная задача – закрепить навыки действий в чрезвычайных ситуациях как у учащихся, так и у преподавательского состава, чтобы при любых обстоятельствах сохранить жизнь и здоровье людей», – сказал Пестов.

Особенно тщательно инспектируют учебные заведения, которые открываются в этом году впервые. Здесь проверяется наличие и исправность противопожарного оборудования, предусмотренного нормами. Кроме того, специалисты уделяют особое внимание инспекциям в учреждениях с круглосуточным пребыванием – школах-интернатах и детдомах.