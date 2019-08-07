РИАМО - 7 авг. В ночь на 7 августа на Покровском бульваре в столице группа неизвестных напала на прохожего, избила его и украла рюкзак с ценными вещами, нападавших ищет полиция, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«6 августа в 0:12 в полицию поступило сообщение об уличном грабеже на Покровском бульваре. Сотрудники прибыли на место, обнаружили гражданина 1987 года рождения. Он сообщил, что на него напали неизвестные, забрали рюкзак, в котором находились документы и гаджеты. Материальный ущерб он оценил в 12 тысяч рублей. Потерпевший госпитализирован, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется розыск злоумышленников», - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что по одной из версий злоумышленники были несовершеннолетними.