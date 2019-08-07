РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 авг. Участницы конкурса красоты в Королеве вместе с гостями из других городов России посетили центр управления полетами и пообщались с журналистами, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду Королев посетили участницы конкурсов красоты России. Вместе с участницами конкурса красоты и материнства «Миссис Королев – 2019» они посмотрели город, посетили центр управления полетами и пообщались с журналистами на пресс-конференции.

«Мы проводили много конкурсов красоты во многих городах России. В этом году поддерживаем конкурс в Королеве. Этот город примечателен своим научным потенциалом, он поразил нас чистотой и зеленью», – сказала президент фонда «Планета женщин» Алла Маркина.

Участницы конкурса красоты из Королева и из других городов страны поделились впечатлением от экскурсии. Гости города отметили его чистоту, красоту центральной площади и парка. Журналистам участницы рассказали о своем участии в конкурсе, о своей работе и семьях.

Финал конкурса «Миссис Королев – 2019» пройдет 7 сентября на стадионе «Вымпел». До этого момента участниц ждут мастер-классы, фотосессии, творческие и музыкальные конкурсы, экскурсии и многое другое.