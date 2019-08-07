РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 авг. Дорогу-дублер Речной улицы, которая ведет к 18 многоквартирным домам, отремонтировали в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Дублер улицы Речная – не только пешеходная, но и автомобильная артерия, которая ведет к 18 многоквартирным домам. Жители не раз обращались в администрацию округа с просьбой привести ее в нормативное состояние.

«В первых числах августа подрядчик вышел на дублер, а уже сегодня (7 августа – ред.) заместитель главы администрации по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич вместе с членом совета дома №6 Татьяной Ткаченко принимают работы. Площадь работ составила 2218 квадратных метров», – говорится в сообщении.

По словам Волосевича, эта дорога много лет считалась бесхозной, поэтому здесь не приводилось ремонтов.

«Сейчас мы привели ее к нормативному состоянию и завершаем процесс оформления», – заключил Волосевич.