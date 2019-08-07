РИАМО – 7 авг. Депутаты Госдумы рассказали о том, какие меры поддержки предусмотрены для малообеспеченных семей с детьми, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне Росстат обнародовал доклад, согласно которому по данным на 2017 год в РФ более четверти (26%) детей в возрасте до 18 лет жили в семьях, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Помимо этого, уровень обеспеченности детей в два раза ниже аналогичного показателя в целом по стране (в 2017 году за чертой бедности проживали 13,2% населения России).



«Основания для беспокойства есть, но сейчас прилагаются все усилия по исправлению ситуации в этой сфере. Так, государство занимается предоставлением отдыха для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Помимо прочего, предоставляется горячее питание в школах. Важным шагом в этом вопросе является дотирование содержания детей в детских садах большинством муниципалитетов», – сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб.

Также она рассказала, что уже сейчас принято решение о пособиях на первого и второго ребенка.



«Ранее они были небольшие, особенно в период с полутора до трех лет. Если семья получает доход в размере равном или ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи, то она имеет право на пособие в размере одного прожиточного минимума на ребенка, а это более 10 тысяч рублей», – подчеркнула парламентарий.



По ее мнению, это уже реальная помощь. Бессараб уточнила, что после трех лет мать может трудоустроиться с помощью центров занятости населения. Но основной задачей будет являться повышение заработной платы в России.

«Необходимо стремится к выравниванию уровней доходов населения. Вся социальная сфера формируется от заработной платы. Мы будем как можно быстрее делать шаги в решении этих вопросов», – подытожила она.