РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 авг. Новые детские площадки по просьбе жителей планируют полностью установить во дворе дома №7 на Мирском проезде в Балашихе к сентябрю текущего года, в ходе работ также заменят асфальтовое покрытие и восстановят газон, сообщается на сайте администрации городского округа.

Площадки установят по программе комплексного благоустройства дворовых территорий, которая проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Пожеланием жителей (дома №7 на Мирском проезде – ред.) было сделать детские площадки, потому что двор большой, а детские площадки маленькие и уже пришли в негодность. Работы начали в середине июля, и к сентябрю мы планируем все закончить», – сказал начальник управления благоустройства администрации Балашихи Алексей Шумилин.

Он добавил, что главная задача – привести каждый двор к стандарту Московской области, который подразумевает наличие детских площадок, информационных стендов, лавок, освещения и озеленения.

В ходе работ во дворе дома №7 на Мирском проезде также отремонтируют внутридворовые проезды, тротуары, заменят асфальтовое покрытие, восстановят газон.

Всего в 2019 году в Балашихе комплексно благоустроят 49 дворов. Работы ведутся на улицах Свердлова, Советской, Крупской, Карла Маркса, в микрорайонах Железнодорожный, Заря, Северный, Алексеевская роща и Новое Измайлово.