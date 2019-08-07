РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. В микрорайоне Климовск Подольска начали монтаж игрового оборудования детской площадки на улице Симферопольская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

"Во дворе дома №21 по улице Симферопольской начались работы по монтажу игрового оборудования на площадке, устанавливаемой по программе губернатора «Наше Подмосковье», – говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по строительству площадки у дома №4 на улице Театральная. Всего в Подольске в 2019 году установят четыре детских игровых площадки по губернаторской программе. В микрорайоне Климовск на улице Театральной устанавливается игровой комплекс «Замок», его планируют открыть 10 августа. Также в микрорайоне установят игровой комплекс «Лес» на улице Симферопольская, дом №21, такой же комплекс появится в поселке Быково на улице Московская, дом №2. Комплекс «Замок» установят в микрорайоне Львовский на улице Горького, дом №5, у ДК «Металлург». Основания под площадки готовы везде.

Все площадки имеют площадь 450 квадратных метров. На них также установят спортивные элементы, отдельно обустроят детский городок, на песчаном покрытии установят небольшую песочницу для малышей. На площадке будет несколько качелей, горка с переходами, карусель и другие элементы. По периметру установят скамейки, а также урны и ограждение. За счет муниципального бюджета сделают освещение и видеонаблюдение.

На информационном стенде разместят необходимую информацию с правилами поведения. На площадках нельзя будет выгуливать домашних животных и распивать спиртные напитки.

Конкурсные процедуры на поставку и монтаж оборудования детских игровых площадок по губернаторской программе за счет субсидии области для Подольска выиграло подольское предприятие ООО «Завод игрового оборудования «Вивана».