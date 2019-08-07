РИАМО - 7 авг. В Мосгоризбирком поступило сообщение с требованием освободить всех задержанных протестующих и угрозой взрыва, сообщается на сайте «Вестника Мосгоризбиркома».

«В Московскую городскую избирательную комиссию поступило сообщение с требованием освободить всех задержанных протестующих и угрозой, в противном случае, произвести взрыв в 16:00. Заявляем, что после проведения кинологической проверки здания, взрывных устройств не обнаружено. Мосгоризбирком работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.

В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что «попытки любого давления, запугивания, и даже угроз в виде суда Линча, бесполезны и могут иметь для их авторов абсолютно конкретные правовые последствия».

Ранее ЦИК РФ отклонил жалобы ряда независимых кандидатов, в том числе Елены Русаковой, Дмитрия Гудкова и Любови Соболь.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.