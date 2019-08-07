РИАМО – 7 авг. Выявленные недостатки в установке детской площадки на улице Лесная в подмосковном Дзержинском устранят до 14 августа, сообщила временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

В среду Иванова проинспектировала состояние детской площадки у дома №16 на Лесной улице. По данному адресу устанавливали новую площадку.

«Добивалась от подрядчика исправления множества нарушений, чтоб результат был нужным для жителей. Подрядчик перекладывал асфальт несколько раз. Двор в таком виде мы не принимаем. Установила срок для устранения недоделок – неделя (до 14 августа – ред.)», – написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что во дворе нет светильников, малые архитектурные формы не установили, также не готова контейнерная площадка.

«Нам необходимо добиваться качественного результата работы и благоустройства», – заключила Иванова.