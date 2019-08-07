РИАМО - 7 авг. Поезда вновь ходят по графику между станциями «Партизанская» и «Щелковская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, где ранее произошел сбой из-за падения человека, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Вечером в среду на восточном участке Арбатско-Покровской ветке произошел сбой в движении поездов из-за падения человека. Движение прерывалось от станции «Партизанская» до «Щелковской».

«На Арбатско-Покровской линии движение введено в график», - сообщается в аккаунте.