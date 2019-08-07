РИАМО - 7 авг. Преображенский суд Москвы в среду удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Преображенский суд Москвы освободил условно-досрочно Пирумова», – сказал собеседник агентства.

В октябре 2017 года Пирумова приговорили к 1,5 годам колонии по резонансному «делу реставраторов». Бывший чиновник был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере – при реставрации объектов культуры в разных регионах России было похищено свыше 160 миллионов рублей. Тогда его освободили в зале суда, так как он уже отбыл срок наказания в СИЗО.

Вновь его арестовали в мае 2018 года, когда он стал подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей.

В январе 2019 года Мосгорсуд ужесточил Пирумову приговор по первому делу до трех лет колонии и штрафа в 1 миллион рублей. В апреле ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.