РИАМО - 7 авг. Вечером в среду на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро пассажир упал на путь под прибывающий поезд, он скончался, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Ранее на восточном участке Арбатско-Покровской ветки произошел сбой в движении поездов из-за падения человека. Движение прерывалось от между «Партизанской» и «Щелковской».

«Сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытию констатировал смерть мужчины», - говорится в сообщении.

После смерти мужчины назначили проверку.