РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 7 авг. Пожар произошел в четырех зданиях технического назначения на Денисьевском проезде, сообщается в Instagram-аккаунте врип главы городского округа Дзержинский Людмилы Ивановой.

В среду в 13:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строениях по адресу: Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 7Б. По данному адресу находится компания «Ориспром», битумный завод. Площадь горения составляла 166 квадратных метров.

«Пожар произошел в 4 зданиях технического назначения, находящихся на данной территории. Общая площадь горения составляла 336 квадратных метров. Возгорание не угрожает расположенной рядом ТЭЦ-22», – написала Иванова.

По ее словам, пострадавших нет.