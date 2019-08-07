РИАМО - 7 авг. Бинтуронг из чешского зоопарка поселился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, данный хищник известен как «кошачий медведь», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного зоосада.

«В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из чешского зоопарка «Острава» поступил бинтуронг. Этого хищника часто называют «кошачьим медведем» из-за характерной внешности. Мордочка и усы бинтуронга – тюленьи, стопы плоские, как у медведя, хвост, подобный обезьяньему, и когти мангуста. К тому же это уникальное животное, запах которого напоминает жареный попкорн», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что зоопарк очень долго ждал бинтуронга для расширения своей коллекции. Это годовалый самец по имени Гула. Вскоре к нему должна присоединиться самка – для размножения. Ее планируют принять до наступления холодов, так как бинтуронги очень теплолюбивы.

«Это единственный хищник в Евразии, который использует хвост для лазания. Хвост настолько силен, что бинтуронг может с его помощью спускаться по стволу головой вперед и передвигаться по ветвям вверх тормашками, добираясь до труднодоступных плодов. Эта особенность учтена в обустройстве вольера – там у Гулы есть много мест, за которые он может цепляться хвостом, быстро перемещаясь по территории», - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что питаются бинтуронги в основном фруктами, предпочитая наиболее сладкие: бананы, виноград, манго. Также в их основной рацион входит свежая рыба и мясо.

Голос бинтуронга напоминает мяуканье обычной домашней кошки. Гула издает множество звуков: от писка до воя и ворчания. Когда ему комфортно, то он как будто «хихикает», а когда чем-то недоволен – то громко кричит. Впрочем, он обычно в хорошем настроении, в особенности ночью. Днем Гула, как ночное животное, спит или находится в полудреме. А после полуночи наступает пик активности – он носится по вольеру, швыряет все, что может поднять, и цепляется хвостом за все, что может.

«Пока Гула находится в неэкспозиционной зоне – туда не водят посетителей. Это важно для периода его адаптации. К нему имеют доступ только некоторые сотрудники, к которым он привык. Пока даже нет его фотографий – потенциально раздражающие факторы сведены к минимуму», - заключил собеседник агентства.