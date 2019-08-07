РИАМО – 7 авг. Власти Реутова намерены раньше на один год завершить пятилетнюю губернаторскую программу по ремонту подъездов в многоквартирных жилых домах, все работы завершат до декабря текущего года, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«До декабря (2019 года – ред.), на год раньше планового срока, мы полностью завершим пятилетнюю губернаторскую программу «Мой Подъезд» по ремонту мест общественного пользования в жилых домах Реутова. Всего в городе будет отремонтирован 1241 подъезд в 375 жилых домах. Сейчас нам предстоит закончить ремонт в 276 подъездах, при этом более 200 из них уже готовы. После этого мы начнем ремонт тех подъездов, которые обновлялись 4-5 лет назад», – сказал Каторов.

Накануне вместе с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым глава муниципалитета проверил качество ремонта подъезда дома №48 на Юбилейном проспекте в Реутове, а также пообщался с жильцами. По словам спикера областного парламента, главной оценкой выполненных работ стали слова жителей о том, что подъезд дома сейчас выглядит намного лучше, чем даже тогда, когда здание было введено в строй.

Каторов в свою очередь отметил, что и сами жители остаются неравнодушными и активными.

«Вместе с управляющей компанией они оборудовали спортивную и детские площадки, сами высадили цветы и деревья. Уверен, если подобное взаимодействие будет налажено и в других микрорайонах, управляющие компании сделают все возможное, чтобы наши жители постоянно чувствовали заботу и радовались добрым переменам», – заключил он.

Ремонт подъездов финансируется из средств областного бюджета, бюджета городского округа Реутов и управляющих компаний. В местах общественного пользования ремонтируются полы, обновляется плиточное покрытие, заменяются почтовые ящики, проводка, оконные блоки, реконструируются входные группы. В соответствии с Жилищным кодексом, подъезды обязаны ремонтировать каждые пять лет.