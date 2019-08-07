РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 авг. В Королеве определили подрядчика для строительства корпуса гимназии №9 на 400 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство объекта осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется из средств бюджета.

«По итогам проведения аукциона на строительство учебной пристройки к МАОУ «Гимназия №9» в городском округе Королев контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Региональная строительная производственная компания», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По проекту на Кооперативном проезде будет возведен корпус общеобразовательного учреждения, в котором будут предусмотрены современные просторные классы для урочной и внеурочной деятельности, лаборантские и мастерские, а также административные, технические и вспомогательные помещения. Новое здание школы сможет принять 400 учащихся.

На прилегающей территории запланированы работы по комплексному благоустройству и озеленению.

«Ввести школьный корпус в эксплуатацию планируется в 2020 году», – заключил Тагиев.