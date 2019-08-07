РИАМО - 7 авг. На территории Московской области 64 питомника занимаются выращиванием саженцев хвойных и прочих культурных пород деревьев и кустарников, деревьев крупномеров, цветов и рассады, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Наиболее крупные питомники расположены в городских округах Егорьевск, Зарайск, Ивантеевка, Кашира, Люберцы, Химки, Шаховская, а также в Дмитровском, Коломенском, Можайском, Богородском, Талдомском, Раменском городских округах. В среднем, ассортиментная матрица крупного питомника составляет порядка 2-2,5 тысяч наименований», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

С начала дачного сезона в питомниках было куплено свыше 30 тысяч саженцев. Выращенные на территории Московской области саженцы и цветы наиболее адаптированы к подмосковному климату и более устойчивы к неблагоприятным условия и болезням.

Стоимость растений во всех питомниках отличается не более, чем на 15% по одинаковым позициям. Стоимость саженца вишни начинается от 645 рублей, яблони – от 550 рублей, сосны – от 1,5 тысяч рублей, рябины – от 2 тысяч рублей. Во всех питомниках можно получить консультацию по уходу за растениями. Также почти все предприятия такого рода готовы организовать доставку и гарантийный уход за саженцами.