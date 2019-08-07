РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. Пожарные эвакуировали 34 человека из-за возгорания в квартире дома на улице 50 лет Октября в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

В среду в 15:26 произошло возгорание в квартире №4 в доме №26А на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск.

«Пожарные эвакуировали 25 человек по лестничному маршу, из них пять детей, еще девять человек из непригодной для дыхания среды вывело звено газодымозащитников. Пострадавших нет», – сказал сотрудник.

По его словам, в 16:45 огнеборцы ликвидировали возгорание. Для тушения пожара привлекали пять автоцистерн, один подъемный механизм, смену ПСО-17 из 30 человек.