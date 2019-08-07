РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 авг. На капитальный ремонт фенинского коллектора в микрорайоне Кучино Балашихи направили 55 миллионов рублей, всего будет отремонтировано 667 метров коллектора, работы планируют завершить в сентябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В среду председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым осмотрели фенинский коллектор в микрорайоне Кучино, где в настоящий момент проводится капитальный ремонт. Муниципальный контракт на проведение работ был заключен в мае 2019 года.

«На ремонт объекта предусмотрено 55 миллионов рублей, работы планируется завершить в сентябре текущего года. В настоящее время закуплено 216 метров трубы, 96 метров из которых поставлено на объект», – сказал парламентарий.

Он добавил, что всего планируется капитально отремонтировать 667 метров коллектора.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что на реконструкцию водопроводных сетей округа направлено из бюджета города, Московской области, а также за счет вложения средств инвесторами порядка 600 миллионов рублей. Они предусмотрены на перекладку магистрального коллектора фенинской канализационной насосной станции, обновление канализационной насосной станции №11, водозаборного узла №13 в микрорайоне Новый Свет, проведение работ в бывших военных городках.

«До конца 2020 года все объекты водоканала переведут на автоматизированный режим работы. Сейчас управление процессами предприятия осуществляется вручную. Установка частотных управляющих элементов позволит дистанционно из диспетчерской службы проводить мониторинг всех показателей объектов, изменять параметры работы системы водоснабжения и оперативно реагировать на случаи возникновения внештатных ситуаций», – добавляется в сообщении.

«Балашихинский водоканал» обеспечивает водоснабжением более 4 тысяч абонентов – как частных лиц, так и организаций различного масштаба и профиля. Более 200 тысяч жителей ежедневно пользуются системами водоотведения и канализации предприятия.