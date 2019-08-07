РИАМО - 7 авг. На маршрут Коломна – Москва снова вышли автобусы повышенной комфортности, запуск прошел 6 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского городского округа.

Вернуть комфортабельные автобусы на маршрут губернатора Московской области Андрея Воробьева попросила жительница Коломны Маргарита Юсова. После ее просьбы глава региона дал поручение вывести на маршрут новые автобусы, в которых должны быть все удобства. Технику закупили в июле.

«Было обращение к губернатору от представителей нашей коломенской трудовой династии с просьбой восстановить комфортабельное автобусное сообщение с Москвой. Сегодня мы видим результат: автобус повышенной комфортности отправляется из Голутвина в первый рейс. Всего таких автобусов в автоколонне 1417 будет шесть, и они полностью закроют востребованный маршрут», — рассказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Лебедев вместе с Юсовой уже протестировали первый рейс.

Ранее генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов рассказал, что эти комфортабельные автобусы производят на заводе в подмосковном Ликино-Дулеве. Стоимость проезда останется прежней - около 250 рублей. В автобусах есть туалеты и Wi-Fi.