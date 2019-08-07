РИАМО - 7 авг. В среду завершена регистрация кандидатов на выборы в совет депутатов городского округа Шатура, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Шатура Татьяна Апарышева рассказала о количестве зарегистрированных кандидатов и партий.

«Местное отделение партии «Единая Россия» изначально выдвинуло 20 кандидатов по 20 одномандатным округам. Все сдали документы в полном объеме, прошли проверку и все 20 кандидатов зарегистрированы», – сказала Апарышева.

Она добавила, что московское областное отделение политической партии ЛДПР изначально выдвинуло список из 19 кандидатов, все они зарегистрированы. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» представило список из пяти человек. Один кандидат снял свою кандидатуру и отказался от регистрации. В итоге зарегистрированы четыре кандидата.

«Партия КПРФ выдвинула список из 14 кандидатов, один из которых отказался регистрироваться, одному комиссия отказала в регистрации в виду сокрытия им сведений о погашенной судимости», – отметила председатель ТИК.

В качестве самовыдвиженцев изначально сдали документы 24 человека – комиссия тщательно проверила каждого. Особое внимание было обращено на оформление и заполнение подписных листов, которые обязан предоставить каждый самовыдвиженец.

«Все наши решения опубликованы на сайте администрации округа. В этом году мы привлекли к этой работе эксперта, и впервые он давал письменные заключения по результатам изучения подписных листов кандидатов. В итоге решение о регистрации комиссия приняла в отношении 16 человек. Восьми кандидатам отказано в регистрации по нескольким причинам», – дополнила Апарышева.

Основной причиной отказа в регистрации стало неправильное внесение даты в подписной лист. Она должна быть заполнена самим избирателем вместе с подписью. Устное заключение эксперт давал на рабочей группе комиссии в присутствии самих кандидатов. Письменное решение выносилось им в течение суток.

Кроме того, ТИК проверял сведения об избирателях, которые должны быть внесены в подписной лист, с помощью автоматизированной системы ГАС «Выборы» и отдела ФМС МО МВД России «Шатурский».

«Отказано в регистрации восьми кандидатам, которые подавали документы в качестве самовыдвиженцев: В.Ю. Тарасову, Г.В. Тарасову, М.В. Паршакову, А. В. Шешенину, Г.А. Абрамяну, А.В. Филимонову, М.С. Карцеву, Т.С. Авдои. В итоге на данный момент у нас зарегистрирован 71 человек», – заключила председатель территориальной избирательной комиссии.