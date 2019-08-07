РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 авг. В деревне Мотяково Люберец выявили факт незаконного размещения отходов на одном из участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии совместно с другими надзорными и правоохранительными органами выявляет нарушителей правил обращения с отходами. Поводом для этого стали многочисленные жалобы жителей Люберец, Балашихи и других городских округов на неприятные запахи и дым от сжигания мусора.

«В Минэкологии поступила информация из Люберецкой городской прокуратуры об очередных нарушениях. В незаконном размещении отходов уличено ООО «Тамара», у которого в пользовании находится земельный участок в деревне Мотяково. Прокуратура уже внесла компании представление, а Минэкологии примет меры в рамках своих полномочий», – говорится в сообщении.

В ходе предыдущего рейда в Люберцах выявили трех нарушителей, одного уже привлекли к административной ответственности. Все виновники нарушений возместят ущерб, нанесенный незаконным складированием мусора.

«За нарушителей в Люберцах взялись всерьез. Сегодня в производстве находятся уже десятки дел о нарушениях в сфере обращения с отходами. Наказывать виновников будем жестко. Люди в Люберцах, в деревнях Машково и Мотяково, жители ЖК «Кореневский форт» устали от незаконных свалок, от сжигания отходов. Они требуют навести порядок, и он будет наведен. Это касается не только Люберец, но и всех муниципалитетов, откуда поступают жалобы», – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Он добавил, что в течение последней недели инспекторы Минэкологии проводили рейд по земельным участкам в районе ЖК «Кореневский форт» и также выявили пять случаев незаконного размещения отходов.