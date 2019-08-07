РИАМО - 7 авг. Фестиваль «Ритм моего города» стартовал в парке ВДНХ в среду, на территории парка проходят мастер-классы для детей, соревнования профессионалов граффити и выступления музыкальных исполнителей, основная идея фестиваля - показать все уличные направления искусства жителям Москвы, сообщил журналистам режиссер фестиваля «Ритм моего города» Юрий Ярушников.

«Это все одна уличная хип-хоп культура, которая состоит из многих сегментов. Основная идея состояла в том, чтобы все эти многочисленные направление показать жителям города и задействовать всех, кто этим занимается», - сказал Ярушников.

По его словам, фестиваль разделен на 5 тематических недель. Первая неделя ознаменована искусством граффити.

«Я давно нахожусь в этой культуре и из моего опыта - это первый такой масштабный фестиваль, который пытается объединить в себе много граней уличной культуры и вынести их на поверхность», - отметил Ярушников.

Он также добавил, что у каждого направления есть куратор. Молодых ребят приглашали, чтобы они попробовали свои силы, показали то, на что они способны, и показали публике свои творения.

В первый день фестиваля на территории парка собирается много молодежи. По бокам главной сцены расположены шатры, в которых проходят мастер классы по стрит-арту. По центру главной аллеи установлены несколько кубических фигур, которые дети могут разрисовать и применить полученные знания на месте.

Ближе к вечеру планируется выступление именитых исполнителей в лице Noize MC и Антоха MC.

Режиссер фестиваля Юрий Ярушников является участником хип-хоп культуры на протяжении множества лет, он также долгое время работал с группой «Каста», которая также выступит на фестивале.