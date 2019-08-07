РИАМО - 7 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам встречи с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики поручил завершить цифровизацию лучевой службы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Медтехнику подключат к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), в «облаке» которого будут храниться все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках.

«ЕРИС станет платформой для создания электронных систем анализа медицин­ских изображений («компьютерного зрения»), действующих на основе технологий искусственного интеллекта. Искусственный интеллект станет помощ­ником врачей лучевой диагностики, помогая им распознавать патологии, особенно на ранних стадиях», — говорится в сообщении.

Сервис был запущен в 2015 году. Сейчас к нему подключены 64 медорганизации.

Создание единого цифрового пространства позволит дистанционно анализировать результаты исследований, повысить квалификацию врачей, управлять службой лучевой диагностики в режиме реального времени, сократить время ожидания результатов исследований.

Помимо этого, с 7 августа москвичи смогут получать результаты компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в электронном виде. Для этого нужно оформить подписку в личном кабинете на портале mos.ru. На электронную почту придет письмо, в котором будет протокол исследования, а также ссылка для скачивания изображения исследования вместе с программой для просмотра снимка.