РИАМО - 7 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам встречи с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики поручил завершить цифровизацию лучевой службы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Медтехнику подключат к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), в «облаке» которого будут храниться все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках.
«ЕРИС станет платформой для создания электронных систем анализа медицинских изображений («компьютерного зрения»), действующих на основе технологий искусственного интеллекта. Искусственный интеллект станет помощником врачей лучевой диагностики, помогая им распознавать патологии, особенно на ранних стадиях», — говорится в сообщении.
Сервис был запущен в 2015 году. Сейчас к нему подключены 64 медорганизации.
Создание единого цифрового пространства позволит дистанционно анализировать результаты исследований, повысить квалификацию врачей, управлять службой лучевой диагностики в режиме реального времени, сократить время ожидания результатов исследований.
Помимо этого, с 7 августа москвичи смогут получать результаты компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в электронном виде. Для этого нужно оформить подписку в личном кабинете на портале mos.ru. На электронную почту придет письмо, в котором будет протокол исследования, а также ссылка для скачивания изображения исследования вместе с программой для просмотра снимка.
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