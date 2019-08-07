РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. В загородных детских лагерях подмосковного Подольска за три смены инфекционных заболеваний не зафиксировано, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В загородных лагерях Подольска организовано пятиразовое сбалансированное витаминизированное питание детей по 14-дневному меню. Участники смен получают бутилированную воду, могут воспользоваться кулерами. Санэпидрежим соблюдается в соответствии с установленными правилами и нормами, за три смены инфекционных заболеваний в оздоровительных учреждениях не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Один раз в смену проводится проверка лагерей Роспотребнадзором, берутся пробы продуктов на качество. Перед началом первой смены проводилась акарицидная обработка территорий и дезинфекция помещений, перед каждой сменой проводится дезинфекция помещений и энтомологическое обследование территорий учреждений.

Педагогический состав (вожатые) принимаются на работу при наличии медицинских книжек, справок об образовании, прошедшие Школу вожатского мастерства, а также при наличии справки об отсутствии судимости. Постоянными сотрудниками учреждений в соответствии с законодательством пройден медицинский осмотр с отметками о результатах в медицинских книжках. Завершение третьей смены и заезд детей на четвертую смену, условия проживания и безопасности в Детско-юношеских оздоровительных центрах остаются на постоянном контроле межведомственного Координационного совета.