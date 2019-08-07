РИАМО - 7 авг. Министерство инвестиций и инноваций Московской области совместно с администрацией закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Краснознаменск занимаются подготовкой инфраструктуры для нового индустриального парка, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Одноименная площадка для бизнеса будет предназначена для размещения новых производств, которые могут быть востребованы малым, средним и крупным бизнесом. Индустриальный парк расположен в непосредственной близости к Москве, в 26 километрах от МКАД, в западном направлении по Минскому шоссе.

«Сейчас на территории построены внутриплощадочные дороги, которые обеспечены электроосвещением и подведено водоснабжение. К декабрю этого года планируется завершить строительство котельной, ливневой канализации, насосной станции», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Для потенциальных резидентов правительством Московской области предусмотрено ряд льгот. В частности, компании могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства, добавил он.

Зампред отметил, что при приобретении необходимо будет внести 15% от кадастровой стоимостИ земельного участка. Также инвесторы индустриального парка смогут воспользоваться правом получения компенсации затрат на подведение инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятию и новой мерой поддержки Московской области – инвестиционным налоговым вычетом.

Подать заявку на размещение в индустриальном парке компании могут через инвестиционный портал Московской области (https://invest.mosreg.ru), а также обратившись в Министерство инвестиций и инноваций региона (https://mii.mosreg.ru).